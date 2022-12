Stem Lorenzo Beliën tot Krak van Ingelmunster

In 2014 en in 2020 werd Lorenzo Beliën (31) ook al genomineerd voor Krak van zijn gemeente.

Lorenzo werkt bij Vleeswaren Hava in Roeselare. Twee jaar geleden zei hij dat Krak worden tof zou zijn, maar dat hij vooral op zoek was naar een lief. De Krak 2020 werd hij niet, maar hij vond wel een lief. Lorenzo is nu heel gelukkig met Marie-Jolie Sabbe, afkomstig uit Harelbeke. Hij is al 16 jaar vrijwilliger op het voetbalterrein. “Ik ben afgevaardigde van de eerste ploeg. Ik zorg ervoor dat de kledij van de spelers er is. Tijdens de wedstrijd schrijf ik eveneens alles op qua doelpunten of kaarten om daarna met de scheidsrechter het verslag op te maken.” (PADI)