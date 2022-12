Stem Lisa Busschop tot Krak van Damme

Lisa Busschop, moeder van twee, zet zich samen met drie andere moeders in voor de ‘brussen’, de broers of zussen van kinderen met een beperking.

“Mijn zoontje Jules liep tijdens de zwangerschap een infectie op en kent daardoor een zwaar vertraagde ontwikkeling. Zo’n kind heeft bijzonder veel aandacht nodig. Maar ook voor broers en zussen van zo’n kind is het erg zwaar, doordat ze vaak pijnlijke reacties moeten verwerken en onbewust wat minder aandacht krijgen. Om dat bespreekbaar te maken én geld in te zamelen voor praatcafés en ontspanningsdagen voor de ‘brussen’, hebben we de vereniginig BRUS + opgericht. We blijven ons voor hen inzetten.”