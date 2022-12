Stem Linda Devisch tot Krak van Ardooie

“Ik ben geboren en getogen in Ardooie en heb graag mensen om me heen”, vertelt Linda Devisch (63).

“Ik woon samen met mijn moeder die zeer slechtziend is. Veel mensen kennen me via allerlei verenigingen waar ik me inzet voor onze medemens. Zo ben ik ondervoorzitter bij Rode Kruis Ardooie en Bloedgeven, zit ik in de organisatie van Beneluxtour in Ardooie, het bestuur van Koolskampkoers en ben ik sinds jaren medewerker van de Kermiscross en van de St. Maartenswandeling. Ook ben ik vrijwilliger in het vaccinatiecentrum in Izegem en bij mijn vroeger werk DVC Dischveld in Izegem. Ik zit ook nog in de gemeenteraad en het comité Bijzondere Sociale Dienst.” (RV)