Stem Liliane Geyskens tot Krak van De Haan

Liliane Geyskens (71) is niet enkel vrijwilliger bij het Forum Vlaamse Socio-Culturele gezinnen, dat zich inzet voor het verzamelen van speelgoed voor minderbedeelde kinderen, ze zet zich ook in voor verschillende seniorenverenigingen. Afgelopen jaar vierde ze, samen met de verenigingen waar ze actief is, de tiende verjaardag van Gust den Aangespoelde. Liliane is een bezige bij. “Elke week op maandag en donderdag is er een samenkomst met de senioren en elke zaterdag en zondag met de jonge gezinnen. Wij brengen jong en oud samen door onze werkingen en dat loopt zeer goed”, aldus Liliane, die verbaasd is over haar nominatie. “Maar ik vind het wel plezant.” (LB)

Liliane Geyskens is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

