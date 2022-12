Stem Lieven Deroose tot Krak van Staden

Lieven Deroose (56) is in het dagelijks leven CFO bij speelgoedwinkelketen Fun, maar vindt daarnaast ook de tijd om succesvolle wijnen te produceren.

“Ik ben sedert 2011 samen met mijn echtgenote eigenaar van een wijndomein in Zuid-Frankrijk”, vertelt Lieven. Lieven heeft ondertussen 17 hectare wijngaarden onder zijn hoede en produceert met succes diverse wijnen onder twee merknamen. Die worden verdeeld in België, Nederland, Engeland en Zweden. “In Frankrijk worden ze via onze webshop verdeeld”, weet Lieven. De wijnen vielen ook al in de prijzen. “Zo werd onze Esprit des Garrigues in 2018 door Harpers tot beste wijn van Frankrijk verkozen”, aldus Lieven. (BCH)