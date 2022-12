Stem Lieve Suffys tot Krak van Brugge

Lieve Suffys (55) uit Brugge, de wijk Christus-Koning, is vrijwilligster bij de vzw Dog-Happiness, die zich ontfermt over verwaarloosde Servische honden en fondsen inzamelt voor Sasha’s Shelter in Nis.

“Het gaat om een initiatief van Ingrid Martens uit Zedelgem. Ik ben zelf al twee keer naar Servië getrokken, deze zomer nog met mijn jongste dochter Jutta. We zijn op bouwkamp geweest, hebben geholpen bij het vervaardigen van een winterse overkapping voor de honden. Die shelter herbergt 750 straathonden, die er gecastreerd en gesteriliseerd worden. Honden worden in Servië vaak aan hun lot overgelaten als er een ‘oeps-nestje’(een ongewenste zwangerschap) is. Ik heb zelf twee honden geadopteerd: de Servische Donna en de afgedankte Spaanse jachthond Rajah. Ik heb al sinds mijn jeugd honden, ben veganist en verdraag geen dierenleed.”