Stem Lieve Debruyne tot Krak van Gistel

Lieve Debruyne (65) was een van de voortrekkers van de buitenschoolse kinderopvang in deelgemeente Zevekote. Maar liefst 28 jaar was ze er actief. Afgelopen herfst trok ze op welverdiend pensioen. “Begin jaren negentig vroeg de toenmalige schooldirecteur aan enkele ouders om op vrijwillige basis een kinderopvang op te starten. De dankbaarheid die ik van ouders, leerkrachten en kinderen doorheen de jaren mocht ervaren, is enorm. Mijn afscheidsfeest in oktober was heel mooi, met tal van herinneringen, foto’s en filmpjes die de revue passeerden. Ik probeerde de kinderen altijd iets bij te brengen en te motiveren. De jaren bij de kinderopvang zullen me steeds bijblijven.” (TVA)

Lieve Debruyne is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

