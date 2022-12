Stem Lieselotte Six tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Veel West-Vlaamse spreuken en zegswijzen zijn aan het verdwijnen, maar daar probeert Lieselotte Six (40) uit Langemark in haar podcast ‘Up de ruttel’ een stokje voor te steken. Samen met een centrale gasten – onder andere Dominique Persoone en onze hoofdredacteur Bart Casteleyn passeerden al de revue – haalt ze West-Vlaamse uitdrukkingen van onder het stof.

“Het West-Vlaams is zo’n mooi dialect, ik moest er iets mee doen”, zegt Lieselotte, die eerder de podcastreeks ‘No Questions Asked’ maakte over vriendschap. Lieselotte werkt trouwens als opvoedster voor De Lovie. Onlangs stapte ze met enkele bewoners een dorpspunt in Zandvoorde uit de grond.

