Stem Lieselot Geeregat tot Krak van Wevelgem

Lieselot Geeregat (39) haalde de finale van de wedstrijd Ambacht in de kijker.

In 2022 gaf Lieselot Geeregat (39) haar job als grafisch vormgever op om voltijds juwelen-ontwerpster te worden. Ze werd uit 300 kandidaten gekozen als finaliste voor de wedstrijd Ambacht in de kijker. “Ik wil altijd iets persoonlijks creëren voor mijn klanten. Ik luister naar hun verhalen om het sieraad te ontwerpen naar hun persoonlijkheid. Dat spreekt blijkbaar veel mensen aan. Het is een zot jaar geweest. Ik maak ook deel uit van de Zaventem Ateliers, een groep makers, vormgevers en kunstenaars die deelnam aan de Milan Design Week: een unieke ervaring. Net zoals ik gelukkig was met de finaleplaats voor Ambacht, ben ik trots dat ik kan meedingen naar de titel van Krak.”