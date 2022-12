Stem Liesbeth Verbiest tot Krak van Wielsbeke

Liesbeth Verbiest (34) staat aan de top van de Belgische triatlonsport en werd dit jaar Sportvrouw van Wielsbeke. In oktober mocht ze zelfs deelnemen aan de Ironman van Hawaï, het WK voor triatleten. Ze werd er 29ste in haar leeftijdscategorie. “En derde Belgische. Daar kan je mee thuiskomen. Mijn ambities lagen hoger, maar ik werd ziek enkele dagen voor de wedstrijd. Ik heb echt moeten strijden om de eindmeet te halen, maar ik ben wel trots dat het gelukt is. Samen met C-Design heb ik ook 1.250 euro ingezameld voor vzw Huis van het Kind.” Ze is trots op haar nominatie. “Ik zie het vooral als reclame voor de triatlonsport. Mijn motto is Plus est en vous.” (NVR)

Liesbeth Verbiest is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Liesbeth Verbiest