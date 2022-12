Stem Liesbeth Vanheule tot Krak van Diksmuide

Liesbeth Vanheule (41) uit Diksmuide geeft les in De Panne en ging de uitdaging aan om tijdens de midzomernacht 300 km lang te fietsen in Finland. Dat deed ze samen met Amélie Verbeke uit Harelbeke. Na ruim 13 uur rijden, slaagden ze in hun opzet.

“Onder de noemer #Liesam300 hielden we een blog bij met onze trainingen en belevenissen. Zo inspireerden we ook anderen om op de fiets te springen. Bovendien koppelden we een goed doel aan onze challenge. Met het geld dat we inzamelden, helpen we het nieuwe sportabonnement te betalen voor enkele kansvragende kinderen uit onze beide regio’s”, vertelt ze.

(ACK)