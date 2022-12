Stem Liesbeth Kino tot Krak van Diksmuide

Liesbeth Kino (46) werd genomineerd voor het vrijwilligerswerk dat ze doet bij Samana Diksmuide en regio Oostende. Liesbeth is vrijwilliger-bestuurslid van Samana. Als creatieve duizendpoot zorgt ze voor de creawerking, staat ze in voor het aanbod aan infosessies en zit ze in de stuurgroep van de vaste onthaalvrijwilligers. Ze maakt ook wenskaarten ten voordele van Samana.

Haar reactie: “Ik ben verbouwereerd, het is totaal onverwacht! Toch ben ik heel blij ook al omdat Samana hiermee in de kijker wordt gezet. Wat ik doe, doe ik met hart en ziel, een glimlach van de mensen is voor mij het mooiste geschenk. Die dankbaarheid van de mensen warmt mijn hart.”

(ACK)