Stem Liesbet Mayeur tot Krak van Zonnebeke

Liesbet Mayeur is 44 jaar en woont samen met echtgenoot Ken Demeyere in de Berten Pilstraat in Zonnebeke. Ze is de mama van Mathijs, Louise en Charlotte. Beroepshalve is ze onderwijzeres en zorgcoördinator in vbs De Wijzer in Zonnebeke. Bij de fanfare promoot ze vooral de instrumentenvoorstelling de jeugdfanfare. “Ik zet de kinderen aan tot het spelen van een instrument ten dienste van het korps.” Onlangs werd ze ook gevraagd om een boek in te spreken dat kinderen moet aansporen om te lezen. Daarbij maakte ze met haar groepje zelf alle passende geluiden. In de heksenstoet helpt ze mee met de kledij en speelde al sneeuwwitje. (NVZ)

Liesbet Mayeur is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Liesbet Mayeur