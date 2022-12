Stem Lies Sampers tot Krak van Ieper

Lies Sampers (40) is getrouwd met Wim Derycke (48) en woont in hoeve Het Torenhof in de Brielenstraat in Vlamertinge.

Lies combineert haar job als melkveehoudster met een baan als gipsmeester in Jan Yperman. Daarnaast is ze mama van Noor (10), Lotte (10) en Tom (5). Lies is lid van oudercomité De Vlam en bestuurslid van Ferm voor Agravrouwen. Ze is ondervoorzitter van de Landbouwraad in Ieper. Dit jaar werd Lies verkozen tot Strafste Boerin van Vlaanderen. Daarnaast is Het Torenhof ook een zorgboerderij waar minderjarigen met een moeilijke situatie, maar ook jongeren en volwassenen met een beperking of psychische problemen terechtkunnen. “Landbouw ligt me nauw aan het hart. Ik wil iedereen de mooie kanten laten zien”, zegt Lies. (EG)