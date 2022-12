Stem Lies Blontrock tot Krak van Spiere-Helkijn

Lies Blontrock (23) is al jaar en dag een van de gezichten op het sportkamp in Spiere-Helkijn. “Vanaf mijn 16e sta ik als monitor op het sportkamp.” Dit gaat gepaard met de studie lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen die Lies afgerond heeft. Daarnaast zet ze zich in als vrijwilliger in de volleyballclub Kerdavo van Avelgem. Door de interesse voor de sport en in combinatie met haar opleiding ging de enthousiaste Lies inmiddels al hogerop. “Ik ben bestuurslid van de club en jeugdcoördinator. “Mijn taak is dat alles van de jeugd vlot verloopt. Ik volg alles op”, vertelt de enthousiaste vrijwilliger. “Je kan het ook zien als een soort familie-engagement, sinds dit jaar is mijn papa ook voorzitter van onze club.” (SV)

Lies Blontrock is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Lies Blontrock