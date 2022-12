Stem Lien Hellyn tot Krak van Kuurne

Lien Helleyn (54) is mama van drie, de partner van Stijn Verschaeve en de mantelzorgster van haar mama. Zowel beroepsmatig als in haar vrije tijd is ze vooral bezig met muziek.

Lien werkt in de muziekacademie van Ieper. In haar vrije tijd is ze onder meer actief in het Kuurnse volwassenenkoor Bernard en zijn Bernadetten, is ze een van de stuwende krachten achter Artykid, een kunstendag voor kinderen en zorgt ze voor de muzikale noot tijdens het kerstfeest voor de minderbedeelden van Kuurne. Daarnaast is ze een van de organisatoren van Kuurne zingt dat viermaal per jaar wordt georganiseerd. “Mijn leuze is alvast zoveel mogelijk blijven helpen waar ik kan!”

(BRU)