Stem Lien Denys tot Krak van Hooglede

Lien Denys (16) uit Hooglede begon tien jaar geleden met judo.

“Mijn broer en ik mochten van papa vrij kiezen welke sporten we wilden uitproberen maar judo moest daartussen zitten omdat zelfontwikkeling en discipline er centraal staan. Dus begonnen we met judo in de Hoogleedse club Jenos Kwai”, zegt Lien. Ze behaalde dit jaar een bronzen medaille op het BK met de bruine gordel. “Vanaf 16 jaar kan je meedingen naar een zwarte gordel maar dan moet je 30 technische wedstrijdpunten behalen, dus na het Belgisch Kampioenschap ben ik daarvoor gegaan. In oktober van dit jaar heb ik die behaald dus nu ligt de focus op het behalen van die zwarte gordel.” (EVG)