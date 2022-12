Stem Levy Meyer tot Krak van Oostende

Levy Meyer (29) beleefde afgelopen zomer zijn vuurdoop als hoofdredder in Oostende. Hij leidde een team van 54 redders, 6 EHBO’ers en 2 adjunct-strandredders, die zich dagelijks inzetten om de veiligheid van strandgangers te bewaken. De strandredders beleefden de drukste zomer ooit. “Ik zie het niet als een nominatie voor mezelf, maar als een erkenning voor de volledige Strandreddingsdienst. Het was nooit eerder zo druk op het strand en vooral in zee. Zomers als deze benadrukken nog maar eens de noodzaak en het verschil dat we dagelijks maken als strandredders. Het was geen gemakkelijke vuurdoop, maar ik heb me tweehonderd procent gegeven in mijn eerste jaar waarop mijn team en ik trots mogen terugkijken.” (JRO)

Levy Meyer is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

