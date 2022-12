Stem Leslie Kesteloot tot Krak van Wervik

Voor de koninklijke toneelgilde Hoger Op is het een bijzonder jaar geweest. Met naar aanleiding van het 100-jarig bestaan een drieluik. Het totaalspektakel 100 joar up de plank’n in stadszaal Oosthove was de afsluiter van het feestjaar. Met vier voorstellingen met muziek, dans en anekdotes door heel wat leden van Hoger Op in een regie van Leslie Kesteloot (44). Dans werd gebracht door DR Compagnie en de muziek door Sons Saucisses. “Er was telkens heel veel volk, kortom alles wat we hadden gehoopt”, zegt Leslie. “We staken er heel veel tijd en energie in en de respons geeft voldoening. Het was eens iets heel anders.” Leslie is ook secretaris van Hoger Op. (EDB)

Leslie Kesteloot is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

