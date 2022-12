Stem Lennert Schreel tot Krak van Koksijde

Lennert Schreel (23) werd als jonge knaap lid van het trommelkorps van de Harmonie Koksijde. Toen ik daar leerde marcheren, begon mijn interesseveld te verruimen naar de taken van tamboer-majoor. Ik begon mezelf te trainen met als grote doel tamboer-majoor van de Harmonie Koksijde te worden. In 2013 nam ik voor het eerst deel aan een individuele wedstrijd voor tamboer-majoors in Kerkrade, met goede resultaten. In 2015 vroeg Jurrie mij om tamboer-majoor te worden bij El Fuerte. Goede voorbereiding is quasi alles om goed te presteren op wedstrijden. Met El Fuerte studeren we ons wedstrijdparcours zoveel in dat de prestatie op zich eerder een routineklus is.” (MVO)

Lennert Schreel is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Lennert Schreel