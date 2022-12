Stem Lennert Lecompte tot Krak van Menen

Met zijn dramatisch ongeval veroverde hij de media, met zijn onbegrensde vechtlust veroverde hij de harten van iedereen. Lennert Lecompte (18) kreeg tijdens storm Eunice een boom op zich en raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. Voor heel wat specialisten was het overduidelijk dat Lennert het niet zou halen. De knaap beet echter van zich af en verbaasde de medische wereld met een miraculeuze vooruitgang. De lokale boksclub, waar Lennert lid was, organiseerde een succesvol benefietevenement.

“Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar ooit ga ik weer boksen, in de ring samen met de teamgenoten. Wie weet ga ik ze misschien zelfs laten winnen”, lacht Lennert.

Lennert Lecompte is genomineerd voor Krak van Menen

