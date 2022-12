Stem Laurent Gouwy tot Krak van Gistel

Laurent Gouwy (42) is chef en uitbater van restaurant Plat Préféré in de Dorpsstraat 71 in deelgemeente Snaaskerke. Dit jaar werd hij opgenomen in de prestigieuze restaurantgids Gault&Millau. De anonieme jury pakte meteen uit met een knappe score van 13 op 20. “In deze moeilijke tijden is deze erkenning een extra motivatie”, klinkt chef Laurent opgetogen. “Onze zaak zat voordien al vrij snel volzet, maar we merken nu een toename van nieuwe klanten. Ze halen de vermelding in Gault&Millau dan ook aan als een reden om ons te bezoeken. Kortom: een heel fijn gevoel. Ik wou al zo lang in de Gault&Millau staan en eindelijk is het gelukt.” (TVA)

