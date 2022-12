Stem Laurence Bauffe tot Krak van Zwevegem

Laurence Bauffe (32) kampte dertien jaar met een eetstoornis, een combinatie van anorexia en boulimie, tot ze zich begin dit jaar liet opnemen. Het was de juiste beslissing want nu gaat het al veel beter. Zo goed zelfs dat ze inging op het voorstel van uitgeverij Lannoo om er een boek over te schrijven. Dag eetstoornis, genoeg is genoeg ligt sinds oktober in de rekken.

“Het lukte maar niet om van de eetstoornis af te geraken, onbewust was ik altijd bezig met anderen. Door eindelijk de focus bij mezelf te leggen, ben ik uit de impasse geraakt. Alles van mij afschrijven heeft therapeutisch geholpen. Ik wil graag het taboe helpen doorbreken en daarbij zoveel mogelijk mensen helpen”. (DVZ)