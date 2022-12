Stem Lani Spiessens tot Krak van Maldegem

Lani Spiessens (14) blonk het voorbije jaar uit in tumbling, een discipline waarbij ze op een verende mat van 25 meter salto’s, fliks en schroeven uitvoert.

“Wanneer je deze sport beoefent, heb je het gevoel dat je vliegt”, zegt Lani, die gemiddeld 12 uur per week traint. 2022 wordt voor Lani een jaar om nooit meer te vergeten. Eind maart behaalde ze in de categorie 13-14 jaar goud op het Oost-Vlaams Kampioenschap, begin mei goud op het Vlaams Kampioenschap en eind mei goud op het Belgisch Kampioenschap. Onlangs zette ze in het Bulgaarse Sofia de kers op de taart met een schitterende prestatie op het WK Tumbling voor Jongeren, waar ze de zilveren medaille won. (MIWI)