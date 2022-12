Stem Ksaf Hennion tot Krak van Kuurne

Ksaf Hennion (75) ging dit jaar met pensioen, na 40 jaar diaken te zijn geweest, waarvan 27 jaar in Kuurne. “Ik ben altijd graag diaken geweest”, vertelt Ksaf. “Zelf zag ik mij eerder als geestelijk begeleider waarbij liturgie, dienstbaarheid en verkondiging heel belangrijk waren. Mijn pensioen is geen eindhalte gezien ik samen met mijn vrouw Riet nog heel wat activiteiten op de agenda heb staan. Beiden zijn we al 7 jaar actief in welzijnsschakel ‘Brugske’, een vereniging die uitgesloten mensen en mensen in armoede samenbrengt. Tweemaal per maand voorzien we voor deze mensen een activiteit. Daarnaast zijn we ook nog actief in enkele andere verenigingen.” (BRU)

Ksaf Hennion is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

