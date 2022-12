Stem Kristien Oplinus tot Krak van Roeselare

Op het WK atletiek voor masters in Finland zorgde Kristien Oplinus (67) deze zomer voor een echte stunt. Samen met haar teamgenoten liep ze naar gouden medailles op de 4 x 100 meter en 4 x 400 meter én individueel behaalde ze op de 100 meter een vierde plaats en op de 200 meter een vijfde plaats in de finale. “Ik hoop voor veel mensen een voorbeeld te zijn”, aldus de atlete van FLAC Roeselare, die ook nog vijf provinciale, twee Vlaamse en vier Belgische titels behaalde. “Geloven in jezelf en een haalbaar doel vooropstellen zorgt ervoor dat je veel kan bereiken. Never stop dreaming big! Hoe lang ik nog verder doe? Ik hoop nog wel een tijdje. In 2026 is het WK in Zuid-Korea. Ik droom er toch wel stilletjes van om daar, als 70-jarige dan, nog naartoe te kunnen gaan.” (SM)

Kristien Oplinus is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

