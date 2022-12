Stem Klaas Lambrecht tot Krak van Tielt

De 21-jarige Tieltenaar Klaas Lambrecht (DJ MagiK) won dit jaar de MNM Start to DJ-wedstrijd en stapte zo in de voetsporen van zijn vriend en stadsgenoot Tola OG.

“Ik ben al lang bezig met muziek, maar dit gaf echt een boost aan mijn carrière”, zegt de jongeman die momenteel ook stage loopt bij de VRT. “Dit is gewoon het mooiste jaar uit mijn leven. Door deze wedstrijd te winnen, heb ik al veel mooie zaken mogen doen, bovendien ben je meteen ook over heel Vlaanderen bekend en krijg je opdrachten uit alle hoeken van ons land.” Ook het najaar wordt nog druk. “Ik mag alle Warmathons verzorgen en op oudejaarsavond zal ik drie uur te horen zijn op MNM. Een jaar geleden had ik me al dit moois niet kunnen indenken.” (WVS)