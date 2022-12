Stem Kjenta Willems tot Krak van Wingene

Kjenta Willems (21) studeert Event- en projectmanagement in Gent. Eind januari is ze afgestudeerd en ze begon al meteen events te organiseren. “In 2020 richtte ik mijn eigen zomerbar Bar-A-Sol op. Het deed deugd om klanten gelukkig te maken en ik zorgde voor een vervolgeditie in 2021 en 2022.”

“In april hielp ik mee bij de inrichting van ‘De Zoete Klokke’ in Jabbeke. Er was een smakelijk paasontbijt en de opbrengst ging naar het goede doel, de Demiclowns vzw, die psychische hulp biedt aan personen met dementie. Op oudejaar organiseer ik samen met mijn broer een oudejaarsgala in Ardooie. Deze Krak-nominatie geeft mij nu nog meer energie om door te gaan.”