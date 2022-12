Stem Kimberley Catry tot Krak van Kortrijk

Dankzij Kimberley Catry (38) en het project ‘Van Straat naar Zorg’ kunnen Kortrijkse dak- en thuislozen voor het eerst in West-Vlaanderen gratis een beroep doen op de zorgen van een straatverpleegkundige. Kimberley is psychiatrisch verpleegkundige binnen Wit-Gele-Kruis en psychotherapeut in bijberoep (wukskeilter.be).

Kimberly is een persoon die zonder oordelen aan de slag gaat en iedereen met een hulpvraag de hand uitreikt. “Wat mij typeert is passioneel grenzen verleggen en vragen ‘waarom doen we dit en kan het anders?’. De huidige zorgmaatschappij in vraag stellen en heruitvinden, zorgt voor baanbrekend werk, zeker voor de kwetsbaren, daar schieten we vaak tekort”, zo weet Kimberley. (MD)