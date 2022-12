Stem Kenny Latomme tot Krak van Ledegem

“Bij een project probeer ik me altijd ten volle te geven en elke dag bij te leren”, vertelt Kenny Latomme (38) die vele jaren als mecanicien in de volgwagen bij Quick.Step-Alpha Vinyl meereed. “Sinds 1 november ben ik van Quickstep naar het Amerikaanse Human Powered Health overgestapt. Daar zal ik de vrouwenploeg onder mijn hoede krijgen. De job performance manager kan je ruim interpreteren, maar eigenlijk is het klaar staan met advies en hulp bieden aan iedere afdeling van de ploeg. Het is een hele eer en een droom om dit te mogen doen en ik zal me dan ook 200 % inzetten. Mijn eigenschap als teamplayer zal me daarbij goed van pas komen.”

Kenny Latomme is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Kenny Latomme