Stem Kelly Volchiet tot Krak van Zedelgem

Kelly Volchiet (40) is mama van twee kinderen uit een vorige relatie, maar ook nog wensmama. Zij en haar partner willen nog een kindje. Al vier jaar probeert het koppel zwanger te worden. In haar dagboek van een wensmama ‘Mijn ivf-traject, een vriend of een vijand?’ vertelt Kelly over wat de impact van in-vitrofertilisatie is op haar leven en hoe ze daarmee omgaat. “Ik heb dit boek geschreven om vrouwen in een ivf-traject een hart onder de riem te steken.” Kelly wil ook ivf uit de taboesfeer trekken en bespreekbaar maken. “Ik had dit boek zelf willen lezen voor ik aan het ivf-traject begon, want er hangt nog altijd een dikke mist rond vruchtbaarheidsbehandelingen.” (BC)

