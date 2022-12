Stem Katrien Van Kerrebrouck tot Krak van Beernem

Middenin de Russische invasie in Oekraïne stelde Katrien Van Kerrebrouck (57) haar leegstaand appartement ter beschikking van Oekraïense vluchtelingen.

Ze riep haar netwerk op om materiaal te doneren om het huis in te richten waardoor het Oekraïense gezin in een gezellig ingericht huis kon toekomen. “Zelfs de tandenborstels stonden klaar”, lacht Katrien. “Alles verliep de voorbije maanden heel goed. De mama heeft vast werk en de kinderen gaan naar school. Ze zijn hier graag en onze band voelt intussen aan als familie. Helaas hebben ze nog geen vooruitzicht om terug te gaan, al dachten ze dat aanvankelijk wel. Maar ze moeten hier nog lang niet vertrekken.” (AVH)

Katrien Van Kerrebrouck is genomineerd voor Krak van Beernem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

