Stem Katnuf tot Krak van Roeselare

Anas Kasmi (21) brak onder zijn artiestennaam KATNUF dit jaar helemaal door. De jongeman met Marokkaanse roots woonde een tijdlang in Rotterdam, maar is ondertussen een echte Roeselarenaar. “Ik woon hier dan ook al 16 jaar.” Hij startte met muziek maken in jeugdhuis KAmeleJon. Maar met zijn Nederlandse tongval brak hij eerst door in Nederland waar hij een nummer 1-hit scoorde met ‘Van mij zijn’. Daarna ging ook Vlaanderen plat. KATNUF haalde een gouden plaat binnen in Nederland én in België en won eerder ook al de Persprijs in Roeselare. “Een jaar geleden kende haast niemand me, dat maakt het allemaal speciaal”, verklaart de bescheiden artiest die het aantal optredens ook fors zag toenemen nadat hij afgelopen zomer echt in de picture kwam. (WVS)

