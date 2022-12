Stem Kathy Vandamme tot Krak van Staden

Kathy Vandamme (56) verloor op 18 februari haar echtgenoot Richard Brichard Boel na een jarenlange strijd tegen kanker.

Schilder en poëet Richard stampte samen met keramiste en juwelenontwerpster Kathy Art Studio Brikat uit de grond. Daarnaast waren ze ook de bezielers van Art-illustria, organisator van onder meer de kunstkamerconcerten waarbij zowel binnen- als buitenlandse muzikanten te gast zijn in Brikat. Kathy beloofde Richard dat ze zowel met Brikat als met Art-illustria, waarvan ze nu voorzitter is, zou doorgaan. “Richard zal hier ook altijd aanwezig blijven”, aldus Kathy. “Zijn ziel zit in Brikat.” De cultuurprijs die Richard recent postuum kreeg, is alvast een opsteker voor Kathy. (BCH)