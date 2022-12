Stem Kasper Saver tot Krak van Avelgem

De wielrenner Kasper Saver (22) was dit voorjaar te bezichtigen in een paar Vlaamse voorjaarsklassiekers met het team Minerva. Volgend jaar zet hij de stap naar een Frans team om koersen te winnen en zich verder te ontwikkelen. “Ik heb volgend jaar een ander programma met heel wat kleinere koersen. In deze koersen wil ik resultaten rijden, het liefst van al win ik een paar koersen. Ik ga op zoek naar zeges en het liefst eindig ik dan solo”, vertelt Kasper Saver. Hij heeft al het West-Vlaams kampioenschap bij de beloften gewonnen. Vorig wielerseizoen was hij te zien in een vlucht van 180km in Bredene Koksijde Classic. (TB)

Kasper Saver is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

