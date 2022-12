Stem Karel Van Eeckhout tot Krak van Izegem

Karel Van Eeckhout (25) verloor zijn zus Suzanne, maar ook zijn goede vrienden Emil Claeys en Sander Heldenbergh.

Op 1 februari startte hij aan zijn tocht waarbij hij op 1 februari met 1 kilometer lopen aanvatte en op 28 februari, exact vijf jaar na het overlijden van zijn zus, met 28 kilometer eindigde. In totaal goed voor 406 kilometer. Maar hij betrok er ook zijn betreurde vrienden Emil en Sander bij, hun families en de verenigingen waarin zij actief waren.

Uiteindelijk bracht Karel zo honderden mensen aan het lopen en wandelen en zamelde hij ook ook centen (50.000 euro) voor drie goede doelen in. “Het was mentaal best wel zwaar, maar ik heb ook veel steun gekregen onderweg van familie en vrienden. Ik ben blij dit tot een goede einde te hebben gebracht.”