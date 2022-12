Stem Justine Vanderwee tot Krak van Izegem

Justine Vanderwee (21) is de jongedame achter Pantr. Deze creatievelinge, die recent haar woonplaats in de Meidoornstraat in Izegem voor Menen inruilde, lanceerde een eigen kledingmerk waarbij ze zelf ook allerlei zaken op truien, hoodies, mutsen,… borduurt.

Via TikTok raakte ze ook buiten de landsgrenzen bekend. De zaken gaan ondertussen zo goed dat er ook een wachttijd is op het leveren, zeker met eindejaar in het verschiet. “Het is nu enorm druk met de kerstpakjes”, zegt Justine.

In juni studeerde ze al af met diploma grafische vormgeving op zak. “Ik ben gestart als studente, maar ben nu fulltime bezig met de zaak en dat lukt aardig. Ik wil ook de naam Pantr nog meer in de markt zetten en ik kijk ook verder om allerlei nieuwigheden te introduceren.”