Stem Julie Voet tot Krak van Ieper

Voor Julie Voet (19) aangesloten bij AVR Roeselare was 2022 op sportief vlak een boerenjaar.

De tweedejaarsstudente kinesitherapie aan de UGent uit de Diksmuidseweg won onder meer de CrossCup in Roeselare en internationale wedstrijden in Rijsel en Nijmegen. In Nijmegen liep ze zelfs een parcoursrecord. Haar zege in Roeselare bekroonde ze met een selectie voor het EK veldlopen in Turijn, waar ze 22ste en eerste Belgische werd bij de junioren.

Julie is de dochter van Björn (46) en Isabelle Descamps (46) en de zus van Arthur (15). Ze is samen met de Oost-Vlaming Sander Vercauteren (24) die ook een begenadigd atleet is. “Deze nominatie bewijst dat mijn harde werk vruchten afwerpt, ik zie dit als een teken van appreciatie”, reageert Julie. (API)