Stem Julie Van de Velde tot Krak van Torhout

Julie Van de Velde is profrenner en nam deel aan de Olympische Spelen in Tokio.

Julie Van de Velde (29) is uit Aartrijke afkomstig, maar woont sinds januari 2021 in het Wijnendaleveld in Torhout. Ze heeft in Leuven kinesitherapie gestudeerd en heeft dat beroep een dikke drie jaar uitgeoefend. Totdat ze in 2020 de kans kreeg om profwielrenster te worden. “Ik heb die kans toen met beide handen gegrepen, al was wielrennen niet mijn eerste passie”, zegt ze. “Ik heb tot eind 2016 jarenlang aan atletiek gedaan en ben pas dan naar de koers overgestapt. Ik heb me die stap zeker niet beklaagd, want ik werd geselecteerd voor EK’s en WK’ met als summum de Olympische Spelen in Tokio. Ik vind het een hele eer om tot de Krak-genomineerden te behoren. Ik hoop mensen te kunnen inspireren en aan te zetten om te sporten, want sport is ideaal voor een gezonde levensstijl.”