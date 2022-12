Stem Juan Herrero tot Krak van Deerlijk

Juan Herrero (58), beroepsbrandweerman en -ambulancier in Kortrijk en coördinator van de groep ‘Brandweer Kortrijk Helpende Handen’, trekt nog vaak naar Wallonië om er puin te ruimen of mee te helpen aan de heropbouw na de zware overstromingen van vorig jaar. “Enkele dagen na de catastrofe gingen we er met onze afdeling water wegpompen. Wat we er zagen, was zeer confronterend. We waren eerst met 4 en uiteindelijk met 140 vrijwilligers, niet alleen brandweerlieden maar mensen van over heel België.” Juan was er lange tijd ieder weekend actief. Ook nu nog gaat hij geregeld meehelpen. Met zijn team stripten ze 250 woningen. Nu werken ze mee aan de heropbouw. (DRD)

Juan Herrero is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

