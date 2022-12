Stem Jozef Lazou tot Krak van Waregem

Desselgemnaar Jozef Lazou werd begin december in het Amerikaanse Orlando wereldkampioen gewichtheffen in zijn categorie.

“Vanzelfsprekend is het niet”, vertelt Jozef die op 30 december 81 wordt. “Er is altijd een risico. Een goeie conditie is cruciaal. Dit is een competitie waar iedereen op zijn plaats zit. Op toevalstreffers kan je niet rekenen. Ik ben pas om middernacht gearriveerd en om zes uur moest ik al terug uit de veren. De competitie begon om acht uur. Met mijn prestatie, 55 kilogram trekken en 63 kilogram stoten, benaderde ik de wereldrecords. Ik ben bijzonder fier dat ik dit nog kan. Als bestuurslid van de internationale federatie moest ik sowieso aanwezig zijn. Mijn volgende uitdaging is het WK in Krakau en het EK in Ierland.” (ELD)