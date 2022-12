Stem Josée Vandendriessche tot Krak van Lo-Reninge

Josée Vandendriessche (68) uit Reninge baatte 36 jaar Spar-bakkerij Lemahieu in de Ieperstraat uit.

Eerst zou ze samen met haar man Henri Lemahieu al in maart 2020 stoppen. “Maar ik zag het niet zitten om de winkel te moeten uitverkopen en de deur definitief te sluiten”, zegt Josée. “Ik ben opgelucht en blij dat de zusjes Ann-Lies en Ann Sophie Boudry de zaak in oktober overnamen. Zo kunnen de inwoners van Lo-Reninge en omstreken nog steeds terecht in hun vertrouwde Spar-winkel.” Josée is aangenaam verrast met haar nominatie. “Het doet deugd dat ik genomineerd ben voor de Krak”, besluit Joséé. “Het is een mooie afsluiter van een lange loopbaan.” (KVCL)