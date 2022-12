Stem Jos Pierreux tot Krak van Knokke-Heist

Op de boekenbeurs Boektopia in Kortrijk werd de Hercule Poirotprijs uitgereikt voor het beste misdaadverhaal in Vlaanderen. Knokke-Heistenaar Jos Pierreux (65) kreeg er met zijn boek Besloten stad de publieksprijs.

In 2004, 2005, 2014, 2018 en 2022 werd Jos Pierreux genomineerd voor de Hercule Poirotprijs. In 2018 won de Knokke-Heistenaar de felbegeerde literatuurprijs met Niets erger dan spijt. Ditmaal werd de Knokke-Heistse auteur bedacht met de publieksprijs. “De prijs van het publiek kwam onverwacht. De beoordeling van de jury is een ding maar ik vind de prijs van het publiek, net als deze nominatie trouwens, minstens zo waardevol en leuk”, aldus Pierreux.

