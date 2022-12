Stem Jordy Vernackt tot Krak van Zulte

Jordy Vernackt (24) uit Olsene zet zich als jonge kracht in als voorzitter van Jeugdhuis ’t Sloef, als lid van de jeugdraad en als bestuurslid van Feest & Cultuur Olsene.

Van deze laatste is hij al lid sinds zijn 17de en tot op vandaag is Jordy de jongste van de ploeg. “Ik wil dat nog lang verderdoen. Alles wat Feest & Cultuur organiseert is de max; zonder hen geen kersthappening, geen Zwaenefeesten, geen rommelmarkt… Het jeugdhuis kampt met een tekort aan vrijwilligers en de hoge energieprijzen hakken erin maar we hebben samen met de gemeente al maatregelen genomen. Uit elk geslaagd evenement of gewone caféavond haal ik nog steeds veel voldoening.” (JF)