Stem Joran Wyseure tot Krak van Lichtervelde

Joran Wyseure (21) werd dit jaar wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Heel wat Lichterveldenaren zaten vol spanning naar het scherm te kijken hoe Joran in het Amerikaanse Fayetteville als eerste over de meet kwam.

“Tof, wat een goed nieuws dat ik genomineerd ben. Ik hoop dat veel mensen op mij zullen stemmen. Seizoen 2023-2024 start ik als eerstejaars bij de elite. Ik zou uiteraard graag in de kijker komen en wie weet kan ik in 2024 meedoen aan het wereldkampioenschap in Tabor. Veel hangt af van mijn prestaties doorheen het jaar, maar het zou wel mooi zijn. Ik rijd ook wedstrijden op de weg, maar mijn focus blijft vooral op het veldrijden.” (JW)