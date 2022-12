Stem Jonathan D’Hondt tot Krak van Anzegem

Jonathan D’Hondt (42) is freelance muzikant, producer en lesgever en richtte zestien jaar geleden ‘vzw Het Muziekhuis’ op. Samen met Aude Dewerchin richt hij zich ondertussen op muziek, theater en musical. Er werd voor een volledige rebranding gekozen en dit jaar werd de vzw omgedoopt tot ‘M Studio’, een creatief productiehuis. “Alles gebeurt in-house, zoals het schrijven van songteksten, muziek, opnames tot zelfs de foto- en videoshoots”. Na het overlijden van Jonathan D’Hondt zijn vriendin 2,5 jaar geleden richtte hij met drie vriendinnen van haar vzw Mel’s Rose op met als doel om de psychische aandoening OCD meer aandacht te geven.

Jonathan D’Hondt is genomineerd voor Krak van Anzegem

