Stem Jonas Defruyt tot Krak van Beernem

Begin 2022 sleepte Jonas Defruyt (34) een nominatie voor de finale van de verkiezing van Mr. Gay Belgium in de wacht.

Tijdens die verkiezing eindigde hij als derde, waardoor hij een jaar lang als ambassadeur van de wedstrijd naar verschillende events zal gaan. “Hoogtepunt was Embuild, een beurs voor bijna 250 bedrijven uit de bouwsector waar ik het thema van gender en diversiteit in de bouwsector mocht toelichten. De bouw blijft mijn tweede thuis, dus ik zal het thema rond diversiteit in onze sector blijven uitdragen. Als ik iets heb kunnen betekenen voor anderen uit de LGBTQI+-gemeenschap in de bouw, dan maakt me dat erg gelukkig”, vertelt Defruyt. (AVH)