Stem Johan Vandewalle tot Krak van Zonnebeke

Johan Vandewalle is 61 jaar, woont in de Lange Dreve en is de partner van Isabelle Wallecam. Hij is uitbater van de gekende Café Taverne De Dreve in Zonnebeke. Johan is de vader van Edith en Ward en grootvader van Iliana. Johan is de bezieler van het Memorial Brothers in Arms. Als oorlogskenner is hij heel goed gekend in Australië en Nieuw Zeeland en hij is een van de weinigen voor wie de poorten van Buckingham Palace opengingen. Daarnaast is hij een fervent tunnelkenner. “Ik ben nog altijd fier dat ik persoonlijke felicitaties kreeg van onze koningin omdat de mensen tijdens de herdenking van 100 jaar WO I de tunnel konden bezoeken die ik had geopend.” (NVZ)

Johan Vandewalle is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

