Stem Johan Florquin tot Krak van Ledegem

“Ik sta voor iedereen klaar en tracht naar iedereen te luisteren”, vertelt Johan (69). “Ik heb al veel vrijwilligerswerk verricht. Zo was ik 17 jaar voorzitter van het voetbal, heb ik het gras afgereden, natuur- en kunstgras geslepen en geborsteld. Verder ben ik ook graag in de kantine om samen een pintje te drinken. Het is leuk om veel te kunnen doen voor de jeugd. Het enige wat ik nog wil betrachten, is een damesploeg oprichten. Mijn kleinkind voetbalt in eerstenationale bij Diksmuide Merkem. Ik ben ook blij dat we met een goed bestuur en tussenkomst van de gemeente kunstgras verwezenlijkt hebben en met eigen middelen van de club de kantine geplaatst hebben.” (RV)

Johan Florquin is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

