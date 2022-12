Stem Johan Dierynck tot Krak van Heuvelland

Johan Dierynck (69) uit de Hospicestraat in Wijtschate zette zich jarenlang in voor de Heuvellandse sportclubs en de sporthal, maar maakte enkele jaren geleden de omslag naar het toerisme. Zo is hij al negen jaar gids in Heuvelland. “Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de vrijwilligerspoule van de toeristische dienst”, vertelt Johan. “Ik ben ook nog secretaris-penningmeester van VVV Heuvelland, voorzitter van Samana Wijtschate en verantwoordelijk voor de belichting van de Wijtschaatse toneelvereniging Met Hert en Ziel. Ik doe het nog altijd graag en zo lang de gezondheid het toelaat, wil ik mij ook blijven inzetten voor deze verschillende verenigingen.” (KPL)

Johan Dierynck is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

